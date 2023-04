Amber Heard es confirmada para "Aquaman 2" y aparición genera opiniones divididas

Un año después del mediático juicio cruzado entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard que terminó con el triunfo del intérprete de "Piratas del Caribe", la aparición de la actriz en el tráiler de la secuela de "Aquaman" provocó revuelo.

Si bien el primer vistazo de "El reino perdido" no fue destinado para el público general, DC confirmó que Heard retomará su papel de "Mera" al ser mostrado en la Cinemacon 2023, efectuada en Las Vegas a principios de esta semana.

Acorde a reportes del evento, no fue mostrado ningún diálogo del personaje de la heroína quien aparece solo dos veces, incluida una escena de combate.

Ante la revelación de la noticia, usuarios manifestaron sus divididas opiniones frente a la recontratación de Amber Heard, algunos argumentando que "abusadores no merecen más roles".

"No la veré" y "hubiera querido que no apareciera en la película", comentaron algunos detractores en una publicación. Por otro lado, partidarios de la estrella opinaron "bien por ella", "la reina está de vuelta" y "se ve hermosa, felicitaciones".

Amber Heard officially returns as Mera in #AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM 🔱 pic.twitter.com/LW0yXfYrve