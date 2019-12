Ana de Armas no estuvo interesada inicialmente en ser parte de "Knives Out"

"Una cuidadora latina bonita", decía el mail que recibió Ana de Armas sobre una audición para la película "Knives Out". No había mayores detalles, porque se trataba de un proyecto confidencial.

Debido a eso, la actriz cubana, se negó ir al casting para interpretar a la enfermera Marta Cabrera, ya que según ella el personaje alimentaba los estereotipos de las mujeres latinas.

"Recibí un email que describía al personaje así, sin más información y sin guión porque era un proyecto de alta confidencialidad. La verdad no me llamó la atención. Las latinas generalmente no se encuentran al centro de una película, especialmente en el contexto en el que se desarrolla esta película", sostuvo a The Hollywood Reporter.

Fueron con el pasar de las horas que su percepción fue cambiando, en especial cuando pudo leer la historia. "Me di cuenta de que esa descripción no encajaba para nada porque Marta es mucho más. Simplemente no podía creer que Marta estaba en el centro de la historia. Tampoco podía creer que era el corazón moral de la película".

"Knives Out" se estrena este jueves 05 de diciembre con Rian Johnson en la dirección y un elenco compuesto por Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, entre otros.