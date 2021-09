Andrew Garfield sobre rumores de "Spider-man: No Way Home": "No importa lo que diga, estoy jodido"

Mientras se acerca el estreno de "Spider-man: No Way Home" y crecen los rumores, Andrew Garfield se refirió por primera vez a su posible participación en la película junto a Tobey Maguire y Tom Holland.

En una extensa entrevista con Variety, el actor habló sobre su posible aparición y, de acuerdo a la revista, "se pone rojo y se ríe cuando se le pregunta sobre informes no confirmados e imágenes filtradas que parecen confirmar que aparecerá en el próximo 'Spider-Man: No Way Home'".

"Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fanático. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de 'Oh, Dios mío, ¿qué jodidamente genial sería si hicieran eso?'", dijo Garfield.

Y luego expresó: "Es importante para mí decir públicamente que no estoy consciente de que estoy involucrado en esto. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que es sucediendo".

Garfield se sinceró afirmando que "no importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante".