Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron juntos a ver "Spider-Man: No Way Home" y nadie los reconoció

Andrew Garfield y Tobey Maguire no pudieron asistir a la premiere mundial de "Spider-Man: No Way Home" en diciembre pasado, pero decidieron ir juntos a un cine normal y no fueron reconocidos.

Garfield dijo a Entertainment Tonight que aún no creía "que haya sucedido" juntarse con Maguire para ir a ver la nueva cinta de "Spider-man", protagonizada por Tom Holland.

"Entré a escondidas a un cine la noche del estreno y solo fui con mi gorra de béisbol y mi máscara. De hecho, también estuve con Tobey", contó Garfield sobre su experiencia.

"Tobey y yo nos colamos en un cine juntos y nadie supo que estábamos allí", expresó el actor que interpretó al superhéroe en 2012 y 2014.

"Fue solo un algo realmente hermoso para compartir juntos y encontrar una hermandad con Tobey, y también con Tom, y el hecho de que compartimos una experiencia única", sentenció.

Andrew Garfield and Tobey Maguire snuck into a #NoWayHome screening on opening night... and no one knew they were there. https://t.co/CvQjcQWnva pic.twitter.com/ANGVbTQDem