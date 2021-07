La periodista y crítica de cine Ángela Díaz comenta esta semana "Nomadland" la ganadora de Oscar de este año que es dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Frances McDomrand; "Rapidos y Furiosos 9" la saga protagonizada por Dom Toretto (Vin Diesel) que continúa con la adrenalina en sus escenas de acción y "The movies that made us" las serie de documentales de Netflix que retrata las historias detrás de los éxitos de la cartelera que definen una generación.

