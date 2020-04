Darren Criss y Zachary Quinto lideran película animada "Superman: Man of Tomorrow"

En los próximos meses, DC estrenará en formato digital "Superman: Man of Tomorrow", la película animada que contará una nueva historia sobre el conocido superhéroe.

Las voces de los personajes principales estarán a cargo de populares actores, como Darren Criss ("Glee", "American Crime Story") en el rol de Superman, Zachary Quinto ("Star Trek", "Heroes") como Lex Luthor y Alexandra Daddario ("Percy Jackson", "True Detective") en el papel de Lois Lane.

De acuerdo a la sinopsis, "Superman: Man of Tomorrow" encuentra a Clark Kent trabajando como pasante para el Daily Planet y aprendiendo en el trabajo cómo salvar la ciudad de Metrópolis.

Aún no hay fecha específica de estreno de la cinta pero sí está confirmado que estará disponible en video digital, 4K Ultra y Blu-ray.

.@DarrenCriss and @ZacharyQuinto as Superman and Lex Luthor?! @EW shares a first look at SUPERMAN: MAN OF TOMORROW 💪 https://t.co/B94nrf1UpF pic.twitter.com/VdkSiojrAY