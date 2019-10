Elton John aseguró que remake de "El Rey León" fue "una gran decepción"

Pese al éxito de taquilla, el remake de "El Rey León" no tuvo el beneplácito de la crítica y ahora Elton John, compositor de la música de la película original, criticó duramente la cinta estrenada este 2019.

En una entrevista a GQ, el artista británico afirmó que "la nueva versión de 'El Rey León' fue una gran decepción para mí porque creo que estropearon la música".

"La música era una gran parte de la original, y la música de la película actual no tuvo el mismo impacto. La magia y la alegría se perdieron", afirmó, en referencia a la cinta animada de 1994.

"La nueva banda sonora cayó fuera de las listas tan rápidamente a pesar del éxito masivo de taquilla", agregó el británico.

"Ojalá me hubieran invitado más a la fiesta, pero esta vez la visión creativa de la película y su música fue diferente, y realmente no me dieron la bienvenida o me trataron con el mismo nivel de respeto. Eso me pone extremadamente triste", sentenció.