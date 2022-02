La película animé "El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim" fija fecha de estreno

"El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim", la película de anime original de New Line Cinema y Warner Bros. Animation, confirmó su fecha de estreno.

La cinta animada se estrenará el 12 de abril de 2024. Se ambienta aproximadamente dos siglos antes de los eventos de "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos" de J. R. R. Tolkien.

La producción dirigida por Kenji Kamiyama explorará las hazañas de Helm Hammerhand, el Rey de Rohan, y la creación del Abismo de Helm, la fortaleza que aparece en "Las Dos Torres" de Peter Jackson.

First look from upcoming anime feature The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim https://t.co/C0UMkLpGlL pic.twitter.com/WVUQEtnMCp