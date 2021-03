Protagonistas de "Raya y el Último Dragón" de Disney: "Esta película significará mucho para niños y familias"

Este viernes 5, Disney estrena "Raya y el Último Dragón", su más reciente película que presenta un elenco con un enfoque asiático, con figuras como Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong y Sandra Oh entre ellas.

El elenco completo de la cinta junto con sus directores y guionistas presentaron la cinta en una conferencia en la que estuvo presente Cooperativa, donde revelaron detalles de la grabación y mensajes que contiene la película.

El personaje principal es "Raya", una princesa guerrera que ha entrenado para convertirse en Guardiana de la Gema del Dragón. Su voz está a cargo de Kelly Marie Tran, conocida por ser "Rose Tico" en la reciente trilogía de Star Wars.

"Hay un momento para mí específicamente, con Raya, en el que ella hacia el final se siente justificada y absolutamente enojada. Y para mí, al ver a una mujer joven en una película como ésta, me permite sentir esa ira y luego reconocer que la saca de ella al ver a sus amigos y cómo están ayudando a otras personas. Se siente tan real para mí", dijo Tran en la instancia.

"Veo tanta esperanza en este grupo, con todas estas personas a las que admiro tanto: Sandra, Awkwafina y Gemma. Todos en esta conferencia están haciendo cosas imposibles en un mundo que nos dijo que no podíamos. Entonces, ser parte de eso, hacer una película con todos ustedes sobre lo mismo, realmente estoy agradecida por esto", agregó.

"Me conmovió mucho el mensaje de esta película", dijo Sandra Oh sobre su participación como "Virana", la madre de "Namaari", "porque me siento luchando por aprender a confiar también. Siento que la narración y los personajes, particularmente el de Gemma, 'Namaari', tienen una mirada muy matizada y más compleja de las cosas, que es donde siento que tenemos que llevar la narración de todos modos, a un punto de vista más matizado. Así que estaba muy feliz de ser parte de eso".

"Realmente creo que tuvimos la suerte de encontrar algunos de los mejores actores del mundo. Y todos dijeron que sí", expresó la productora Osnat Shurer, reafirmado por el co-director Carlos López Estrada: "La conexión que todos los actores tienen con el material, con sus personajes, ha sido tan especial. Tuvimos conversaciones hasta las lágrimas con todos, sobre lo que los personajes y la historia significaba para ellos".

El co-guionista Qui Nguyen expresó: "Creo que todos somos muy conscientes de lo mucho que este tipo de película, con héroes que se ven así, significará para tantos niños y familias. Tener un grupo de actores de clase 'A', y poder ser representantes de eso para tantos niños, es un sueño hecho realidad, no solo para nosotros como cineastas, sino para la comunidad".

Para "Raya y el Último Dragón", los actores grabaron sus voces en sus casas, como el caso de Daniel Dae Kim, que interpreta al Jefe Benja. "Fue increíble poder grabar desde casa porque al vivir en Hawaii, cada vez que viajo para filmar algo son al menos cinco horas, y a veces 11, en avión. Así que poder bajar las escaleras de mi casa con mi polera y pantalones cortos fue genial", contó.

"Raya y el Último Dragón" se estrena este viernes 5 en Disney+ a través de Premier Access por un valor de $12.900 hasta el 19 de marzo. Luego se liberará para suscriptores de Disney+ el próximo 23 de abril.