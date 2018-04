Revelan el título para la entrega final de la saga "Cómo entrenar a tu Dragón"

La tercera éntrega y final de la saga "Cómo entrenar a tu Dragón" ya tiene un título definitivo.

Según reveló este martes Variety, la película fue bautizada como "How To Train Your Dragon: The Hidden World".

Esta entrega culminará la historia crada por Dreamworks Animation y volverá a contar para su elenco de voces a Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler y Craig Ferguson.

El director de la película Dean DeBlois llegará hasta el festival internacional de animación Annecy, para ofrecer una presentación en la que revelará más detalles de la producción, además de material inédito sobre la misma, transformándose en uno de los principales atractivos del evento, el día 14 de junio próximo.

Dreamworks Animation además aprovechará el certamen para revelar la edición especial remasterizada de su primer filme de animación tradicional, "El Príncipe de Egipto", a propósito de los 20 años que cumple la obra desde su estreno.