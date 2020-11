Anne Hathaway también pidió disculpas tras las críticas contra "Las brujas"

Durante la semana fueron varias las voces que criticaron la nueva versión de "Las brujas" por la forma en cómo representaba en pantalla la discapacidad, en especial con el personaje de Anne Hathaway.

Desde Warner Bros. salieron a pedir disculpas y ahora es turno de la actriz, quien a través de un largo mensaje en su cuenta de Instagram lamentó el "daño causado" a las personas con diferencia en las extremidades.

"He aprendido recientemente que muchas personas con diferencia en las extremidades, especialmente niños, están sufriendo por la representación de la Gran Bruja en Las Brujas (de Roald Dahl)", comenzó diciendo.

Tras eso, se explayó: "Permítanme comenzar diciendo que hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás no por un miedo precipitado a lo políticamente correcto, sino porque no lastimar a otros es un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar. Como alguien que cree de verdad en la inclusión y que realmente detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el daño causado. Lo siento".

"En particular, quiero pedir perdón a los niños con diferencias en las extremidades: ahora que he tenido esta experiencia, prometo que lo haré mejor. Y debo una disculpa especial a todos aquellos que los quieren tan intensamente como yo quiero a mis propias hijos: siento haber decepcionado a sus familias", dijo.