"Argentina, 1985" fue nominada a los Oscar como Mejor Película Internacional

La película trasandina "Argentina, 1985" consiguió una nominación a los Premios Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película Internacional, coronando una excelente campaña internacional.

La cinta, que recibió hace unas semanas un Globo de Oro, se ubicó entre las cinco postulantes al codiciado premio que entregará la Academia el próximo 12 de marzo.

Esta es la octava nominación de una película argentina en esta categoría, donde ese país ya obtuvo dos triunfos con "La historia oficial" (1985) y "El secreto de sus ojos" (2009).

"Argentina, 1985" viene de haber ganado el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa y de estar nominada en los Critics' Choice Movie Awards. También cuenta con nominacions a los Premios Goya, los Satellite Awards y los Hollywood Critics Association Awards.

¿Con quién compite "Argentina, 1985" en los Oscar?

Pese a sus buenas credenciales, la cinta de Santiago Mitre no la tendrá fácil en los Premios Oscar. Allí tendrá que enfrentar a la belga "Close", la polaca "EO", la irlandesa "The quiet girl" y la alemana "All Quiet on the Western Front", que se ha convertido en una sorpresa en esta edición de los galardones.

La cinta bélica, dirigida por Edward Berger, no solo está entre las mejores películas extranjeras, si no que también es una de las producciones más nominadas de estos premios.

"All Quiet on the Western Front" está en el segundo lugar de las películas con más nominaciones con un total de 9, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión.