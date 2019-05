Arnold Schwarzenegger no tomará represalias contra hombre que lo pateó por la espalda

Arnold Schwarzenegger, quien recibió una patada voladora en la espalda este sábado durante un evento deportivo en Sudáfrica, dijo que no tomará represalias contra el responsable.

Algunas horas después de que el registro del incidente se viralizara y de que el sujeto fuera detenido, el actor de "Terminator" confirmó que se encuentra bien y ni siquiera notó que había sido agredido en el momento.

"Gracias por su preocupación, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que solo había sido empujado por el público, lo que suele pasar. Me di cuenta de que fui pateado cuando vi el video como el resto de ustedes. Solo me alegra que ese idiota no haya interrumpido mi Snapchat", expresó en su cuenta de Twitter.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 de mayo de 2019

Más tarde, pidió a quienes quieran compartir el video que escojan "uno borroso y donde no se escuche lo que sea que (el sujeto) estaba gritando para que así no obtenga el protagonismo".

Si bien en un principio preguntó a sus seguidores si sería mejor "bloquear o denunciar" al agresor, cuya motivación aún se desconoce, hoy domingo aseguró que no optará por la vía legal.

"Actualización: Muchos de ustedes han preguntado, pero no voy a presentar cargos. Espero que esto haya sido una señal de alerta (para el responsable), y que tome el camino correcto en su vida", apuntó.