Así lucirá Timothée Chalamet en adaptación cinematográfica de "Dune"

La revista Vanity Fair dio a conocer la primera imagen de la adaptación cinematográfica que el director Denis Villeneuve ("Arrival") prepara sobre la aclamada novela de ciencia ficción de Frank Herber, "Dune".

Se trata del look que tendrá Timothée Chalamet caracterizado como Paul Atreides, el joven noble que protagoniza esta historia ambientada en una realidad futurista.

"El primer interés por el personaje me surgió por el hecho de que, en un mundo con tales detalles, el protagonista se encuentra en una especie de viaje del anti héroe", dijo el actor a la publicación.

En este nuevo retorno de "Dune" a la pantalla, Chalamet interpretará al personaje al que Kyle MacLachlan, dirigido por David Lynch, dio vida en la fracasada película de 1984. Sin embargo, esta vez la producción apunta más alto.

Los estudios Warner Bros. le han dado alta prioridad a esta cinta, cuya fecha de estreno el próximo 18 diciembre no ha sufrido modificaciones, con miras a la próxima temporada de premios.

El elenco de "Dune" también lo integran Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Zendaya y Javier Bardem, entre otros.

So your thoughts of this first shot of @RealChalamet as Paul Atreides? Looks cool. And overall this is a good sign that marketing campaign has started for #dune. Hopefully in December we will travel to Arrakis. pic.twitter.com/Ebjn8dJZmL