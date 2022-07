"Avatar: The Way of Water" revela las primeras imágenes de Kate Winslet como guerrera Na'vi

Kate Winslet y James Cameron, el director de "Titanic", volvieron a juntarse para una de las secuelas más esperadas de la década. "Avatar: The Way of Water", la secuela "Avatar" ya está lista para ser estrenada y poco a poco se han ido conociendo detalles de la trama que seguirá la vida de Neytiri y Jake Sully en su huida a otro rincón de Pandora.

La revista Empire ha publicado las primeras fotografías de la actriz que interpretará a una guerrera Na'vi llamada Ronal, y que tendrá un especial rol dentro de la cinta por ser una "líder profundamente leal y valiente", según describe la misma intérprete.

Ronal será una de las líderes de la tribu Metkayina junto a Tonowari, el personaje de Cliff Curtis.

"Ella es profundamente leal y una líder intrépida", reveló Winslet sobre su personaje. "Ella es fuerte. Una guerrera. Incluso frente a un peligro grave, y con un bebé por nacer a bordo, aún se une a su gente y lucha por lo que más ama. Su familia y su hogar", agregó.

Ready to return to Pandora? Empire’s world-exclusive #Avatar: The Way Of Water issue is coming, with Kate Winslet riding into battle as Na’vi leader Ronal on the newsstand cover. On sale Thursday 7 July.



READ MORE: https://t.co/PKwSUIJot1 pic.twitter.com/7oMLHlVeSC — Empire Magazine (@empiremagazine) June 30, 2022

El personaje de Kate winslet le ha significado a la actriz someterse a un duro y especial entrenamiento que duró cuatro semanas en un tanque de buceo para aprender a contener la respiración debajo del agua.

La actriz logró romper el récord de Tom Cruise mientras grababa "Mission: Impossible – Rogue Nation"., donde aguantó la respiración durante seis minutos mientras rodaba. Winslet logró estar sumergida siete minutos con 14 segundos para "Avatar: The Way of Water".

"Fue brillante y estaba muy orgullosa de mí misma; probablemente nunca más podré hacerlo", dijo en conversación con a Entertainment Tonight.

La cinta cobra un significado especial tanto para Kate Winslet como para James Cameron a más de dos décadas del estreno de "Titanic". "Ahora, Jim y yo somos personas totalmente diferentes a lo que éramos hace 26 años. Él está más tranquilo y yo definitivamente soy más hiperactiva ahora", dijo sobre el reencuentro.