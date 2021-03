"Avatar" volvió a ser la película más taquillera y Marvel felicitó a James Cameron

Solo un par de años alcanzó a estar "Avengers: Endgame" como la película más taquillera de todos los tiempos: "Avatar" de James Cameron retomó el primer lugar este fin de semana luego de su reestreno en cines.

Durante una década "Avatar" se mantuvo como la película más taquillera hasta que en 2019 la cinta de Marvel le quitó el título con una sólida recaudación de 2.797 millones de dólares.

La obra de Cameron se reestreno días atrás en China y este sábado llegó a 2.802 millones de dólares de recaudación, por lo que volvió al primer puesto que logró en enero de 2010, superando en esa ocasión a "Titanic", también de Cameron.

Este sábado, Marvel Studios ocupó sus redes sociales para "felicitar a Cameron, al productor Jon Landau y a toda la Nación Na'vi por reclamar la corona de la taquilla. Los amamos 3000".

Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na'vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y