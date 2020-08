Ben Affleck escribirá y dirigirá película sobre la clásica "Chinatown"

El trabajo detrás de la icónica película "Chinatown" de 1974 será llevada al cine bajo la producción, el guión y la dirección de Ben Affleck, luego de un acuerdo con Paramount.

Affleck se hará cargo de la cinta "The Big Goodbye", como una adaptación del libro "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood" del autor Sam Wasson.

El libro narra la realización de lo que se considera una de las grandes películas estadounidenses de todos los tiempos y se realizó en un período en el que los autores estaban aportando una autoría única al negocio del cine.

"Chinatown" fue dirigida por Roman Polanski y cuenta con las actuaciones estelares de Jack Nicholson y Faye Dunaway, con una historia establecida en los años 30 y que muestra el trabajo de un investigador privado que se ve envuelto en una red de engaño, corrupción y asesinato.

La cinta recibió 11 nominaciones a los Oscar pero solo recibió el Premio al Mejor Guión Original. En 1990 tuvo una secuela, "The Two Jakes", nuevamente con Nicholson como protagonista.