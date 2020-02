Ben Affleck revela las razones que lo llevaron a abandonar "Batman"

El actor Ben Affleck reveló los motivos que lo llevaron a abandonar el papel de Bruce Wayne/Batman en 2017, tras los fracasos de "Batman v Superman" y "La liga de la justicia".

En entrevista con The New York Time el intérprete reveló que su decisión pasó por el fin de su matrimonio con Jennifer Garner y por su creciente problema de alcoholismo. "Le mostré a alguien el guión de 'The Batman' y me dijeron 'es un buen guión, pero también creo que beberás hasta morir si te metes en eso de nuevo'", recordó Affleck.

Durante el rodaje de las dos películas que hizo para DC, además de su cameo en "Suicide Squad", el ganador del Oscar aseguró haber "bebido de manera normal".

Sin embargo su divorcio con Garner, el acoso de la prensa y las críticas a su trabajo lo perjudicaron. "Tratas de sentirte mejor comiendo, tomando, teniendo sexo o apostando, pero eso termina empeorando tu vida", dijo.

"Después terminas haciéndolo para escapar de las incomodidades de tu vida y es ahí donde empieza el verdadero dolor. Se vuelve un círculo vicioso que no puedes romper y creo que eso fue lo que me pasó a mi", agregó el actor

Luego de que Ben Affleck abandonara el personaje se escogió a Robert Pattinson para interpretar a Bruce Wayne en "The Batman", cuya fecha de estreno está fijada para junio de 2021.