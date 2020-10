Benedict Cumberbatch revela cuándo comenzará el rodaje de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Durante una entrevista, el británico Benedict Cumberbatch anunció que en las próximas semanas comenzarán las grabaciones de lo que será "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

La segunda entrega del personaje de Marvel fue confirmada en 2019, con el retorno de Cumberbatch como el Hechicero Supremo y un cambio en la dirección, pasando de Scott Derrickson a Sam Raimi.

"Estoy en la preproducción de la segunda película de 'Doctor Strange', que es muy emocionante. Empezaremos a filmar a finales de octubre o principios de noviembre", reveló el actor a Watch Time India.

La secuela, que se estrena en marzo de 2022, fue descrita como la primera película de terror en el Universo Cinematográfico de Marvel y estará ligada con las series "WandaVision" y "Loki" que se estrenarán en Disney+. De hecho, Elizabeth Olsen, que interpreta a " Wanda Maximoff", aparecerá en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".