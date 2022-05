Benedict Cumberbatch sentencia que "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es la película "más aterradora" de Marvel

Este jueves 5 de mayo se estrena "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la nueva película del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, quien se refirió al tono "más oscuro" de la producción.

"Creo que casi definitivamente es la película de Marvel más aterradora de todos los tiempos", dijo el actor en entrevista con Esquire Middle East. "Pero sé que eso no lo pone necesariamente en la misma liga que 'El resplandor' o 'El exorcismo de Emily Rose'", agregó.

Cumberbatch continuó: "Diría que en el sentido compuesto de lo poco que sé es que definitivamente tiene un tono más oscuro, y en términos de consejos para llevar niños de cierta edad, va a ser prohibitivo para ciertas personas de cierta edad porque da miedo".

"Hay muchos de los característicos zoom, primeros planos y también la estupidez de ello. A veces se siente como ver una película de Sam Raimi de antaño", expresó el actor británico sobre el director de "The Evil Dead", The Gift y la trilogía "Spider-Man".