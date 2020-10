Benedict Cumberbatch y "Doctor Strange" se suman al elenco de "Spider-Man 3"

El actor Benedict Cumberbatch se integró al elenco de la próxima película de "Spider-Man" con su papel de "Doctor Strange", el que ha interpretado en diversas cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El británico coprotagonizará la tercera entrega del "hombre araña" junto a Tom Holland, quien actualmente da vida a "Peter Parker". De acuerdo a Hollywood Reporter, "Doctor Strange" se sumará como una figura paterna para "Spider-Man" en reemplazo de "Iron Man" y "Nicky Fury".

En paralelo Cumberbatch prepara "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", la segunda entrega del héroe hechicero. Según el calendario de producción esta película comenzará su rodaje a fines de octubre en Londres. Sin embargo, los mismos datos señalan que el rodaje de "Spider-Man 3" inicará en una fecha similar, aunque en la ciudad estadounidense de Atlanta.

Por otra parte, la próxima película de "Spider-Man" confirmó al actor Jaime Foxx como el villano "Electro", a quien ya dio vida en "The Amazing Spider-Man 2", con Andrew Garfield en la piel del "hombre araña". Por ahora la cinta tiene fecha de estreno para el 17 de diciembre de 2021.