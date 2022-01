Benedict Cumberbatch y Ralph Fiennes encabezan próxima película de Wes Anderson

Durante este mes de enero partirán las grabaciones de lo que será la próxima película de Wes Anderson, que tendrá un elenco conformado por Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes y Ben Kingsley.

El proyecto será una adaptación de la colección de cuentos de Roald Dahl "The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More", con un guion escrito por el propio Anderson, quien previamente había llevado al cine el libro "Fantastic Mr Fox" de Dahl.

El rodaje de la cinta comenzará este mes de enero en Reino Unido y pronto se anunciarán más miembros del elenco. La película de "The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More" se estrenará en Netflix.