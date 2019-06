Bienvenido a Marvel: J.J. Abrams se une al universo de "Spider-Man"

El aclamado director de cine J.J. Abrams se integrará al universo Marvel para escribir una nueva mini serie de comics sobre "Spider-Man" junto a su hijo Henry Abrams.

Los tomos contarán con ilustraciones de Sara Pichelli y se centrarán en la aparición de "Cadaverous", un nuevo y misterioso villano que no solo será un dolor de cabeza para "Peter Parker", si no que también para su amada "Mary Jane Watson".

"Ha sido algo salvaje para mi el hecho de haber trabajado con tantos escritores y ahora hacerlo con mi hijo. Para ser honesto, no estaba seguro de qué era en lo que me estaba metiendo ni como quería que fuera... yo creo que ninguno de los dos estaba seguro", dijo Abrams padre en entrevista con NY Times.

La nueva serie de comics de "Spider-Man" se lanzará durante el mes de septiembre.

Actualmente J.J. Abrams se encuentra como director de "Star Wars IX: The Rise of Skywalker", cuyo estreno está fijado para diciembre de 2019. Anteriormente fue conocido por ser co creador de la serie "Lost", por llevar la saga "Star Trek" al cine y por ser el guionista de "Armaggedon".

🕸️ The secret's out! This September, @jjabrams and Henry Abrams team up with artist @sara_pichelli for a #SpiderMan miniseries featuring a deadly new villain: https://t.co/kFXztvCosC #MarvelComics pic.twitter.com/m5Drg3rrq9