Bill Pullman responde a Donald Trump tras usar su discurso de "Día de la Independencia"

Bill Pullman, el actor que interpretó al Presidente de Estados Unidos en "Día de la Independencia" en 1996, reaccionó a la publicación de Donald Trump, quien compartió un video en el que se hace pasar por el ficticio mandatario.

Trump publicó un video "falso" en el que su rostro se superpuso al de Pullman mientras pronunciaba el discurso en la cinta de Roland Emmerich, una de sus escenas más icónicas.

"Mi voz no le pertenece a nadie más que a mí, y no me postulo para presidente este año", expresó Pullman a The Hollywood Reporter.

El video no fue hecho por la Casa Blanca sino que pertenece a una cuenta llamada @mad_liberals. Hasta ahora, la publicación de Trump tiene más de 73 mil retuits y más de 230 mil likes.