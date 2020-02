"Birds of Prey" cambia de nombre en Estados Unidos tras malos resultados en taquilla

Desde su estreno la semana pasada en Estados Unidos, "Birds of Prey", la cinta de Harley Quinn protagonizada por Margot Robbie, ha conseguido 33 millones de dólares en recaudación, datos que no esperaban desde el estudio.

Debido a eso, comenzaron algunas estrategias para dar un vuelco a la situación. Según cuenta Entertainment Weekly, un problema vendría de la mano del nombre de la cinta, con varios seguidores pensando que se trata de un grupo determinado más que de la villana salida de "Suicide Squad".

En cines americanos como Regal y AMC, se cambió el nombre a "Harley Quinn: Birds of Prey", dejando de lado el "and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn".

Más allá del territorio estadounidense, la cinta dirigida por Cathy Yan lleva 79 millones de dólares recaudados.