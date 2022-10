"Black Adam": las críticas mixtas de la película de Dwayne Johnson que se estrena en Chile

La nueva cinta del universo de DC "Black Adam" se estrena este jueves con Dwayne "The Rock" Johnson como protagonista en el rol del superhéroe.

La cinta ha generado grandes expectativas entre los fanáticos por los dichos del ex Campeón Mundial de WWE sobre impulsar el DCU. "Esta película promete ser un nuevo comienzo dentro de la franquicia", dijo.

Lo que dicen las críticas de "Black Adam"

Respecto a las primeras críticas que está recibiendo el filme, hay de todo. Joseph Deckelmeier, de Screen Rant, dijo: "¡'Black Adam' es un cambio de juego! Esta es la película de DC Comics que he estado esperando y no me ha decepcionado. The Rock es electrizantemente brutal como 'Black Adam'. Esto es lo que quería que fuera".

Courtney Howard de Variety se sumó a esa línea positiva: "The Rock está estupendo en 'Black Adam', que incluye una buena cantidad de toques del mundo real (lo más impactante es que refuerza la necesidad de los héroes en tiempos sombríos). El director Juame Collet- Serra establece los bloques de construcción para un universo más grande y grandioso. La acción es viva y a gran escala".

Matt Neglia de Next Best Picture: "A 'Black Adam' le cuesta encontrar su equilibrio al principio, pero una vez que entra la Sociedad de la Justicia se vuelve más divertido de ver. El antihéroe de Dwayne Johnson presenta una nueva e intrigante dinámica en el DCEU".

Por su parte, Germain Lussier de Gizmodo: "'Black Adam' es una digna nueva pieza del rompecabezas de DC, pero no el salvador que prometía. Una sorprendente línea temporal comprimida mantiene la acción emocionante y el ritmo propulsivo, pero también convierte sus muchos (muchos) temas, tramas y personajes en un elegante escaparate. Es desordenada, pero se puede ver".

Erik Davis de Fandango: "Toneladas de acción, personajes en los que te involucras al instante y un ritmo estupendo. Dwayne Johnson encuentra un gran equilibrio entre ser amenazante y malvado, pero también empático. Me gustó especialmente el Hawkman de Aldis Hodge y el Doctor Fate de Pierce Brosnan".