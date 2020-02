Bong Joon Ho confesó que Scorsese le envió una carta tras triunfar en los Oscar

Luego de llevarse cuatro Premios Oscar por "Parasite", el surcoreano Bong Joon Ho también sumó un fanático: el director Martin Scorsese, quien le envió una carta tras imponerse en la ceremonia.

El director de "Parasite" reveló en una reciente conferencia de prensa en Corea del Sur que el hombre de "El Irlandés" le envió una nota felicitándolo por sus victorias en los Oscar.

"Esta mañana recibí una carta de Martin Scorsese", dijo Bong a los periodistas surcoreanos. "No puedo contarles lo que dice la carta porque es algo personal", agregó.

"Pero hacia el final escribió: 'Lo has hecho bien. Ahora descansa. Pero no descanses demasiado tiempo'. Continuó diciendo que él y otros directores estaban esperando mi próxima película", contó el surcoreano.

Bong considera a Scorsese uno de sus héroes personales y lo reveló mientras aceptaba el premio al Mejor Director para honrar a Scorsese citando al director diciendo: "Lo más personal es lo más creativo".

Bong Joon Ho on the letter he received from Martin Scorsese after PARASITE's historic Oscar wins. pic.twitter.com/KXHII8DCXl