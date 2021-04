"Borat 2" tendrá una secuela con material inédito en Amazon Prime Video

Luego de estrenarse en 2020 y lograr algunos galardones y nominaciones a premios, "Borat 2" tendrá una secuela que estará compuesta con material inédito.

"Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine" es el título de la producción que presentó un tráiler aunque no ha revelado la fecha de estreno en Amazon Prime Video.

Esta secuela incluirá imágenes de la cuarentena de Borat con un par de votantes de Donald Trump, así como su aparición en el escenario como cantante de country en un evento a favor del ex Presidente.

"Borat 2" logró dos Globos de Oro en febrero pasado como Mejor Película de Comedia y Sacha Baron Cohen recibió el premio a Mejor Actor en una Película de Comedia. Asimismo, postula a dos premios Oscar en la próxima entrega: Mejor Guion Adaptado y Mejor Actriz Secundaria para Maria Bakalova.