Bryce Dallas Howard reveló que le pagaron menos que a Chris Pratt en "Jurassic World"

La actriz y directora Bryce Dallas Howard confirmó que la brecha salarial de género se mantiene, luego de revelar que su sueldo fue menor que el de Chris Pratt en la saga "Jurassic World".

Howard dijo a Insider que al momento de "negociar para 'Jurassic', era 2014, era un mundo diferente y estaba en una gran desventaja".

"Y, desafortunadamente, tienes que inscribirte en tres películas, por lo que tus acuerdos están establecidos", agregó la actriz de 41 años.

Asimismo, afirmó que habló sobre esta disparidad con Pratt, quien tomó medidas para que su coprotagonista obtuviera los mismos términos en otras oportunidades relacionadas con la franquicia, como juegos y atracciones en parques temáticos.

"Literalmente me dijo: 'Tú ni siquiera tienes que hacer nada. Yo haré toda la negociación. Nos pagarán lo mismo, y no tienes que pensar en esto, Bryce'. Y lo amo tanto por hacer eso. Realmente lo amo, porque me han pagado más por ese tipo de cosas que por las películas", expresó.