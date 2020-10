Cadena de cines más grande de Reino Unido considera el cierre de todas sus salas

Cineworld, la cadena de cines más grande del Reino Unido y la segunda más importante del mundo, confirmó que considera el cierre de sus salas en la isla en medio de la crisis que vive la industria del entretenimiento.

La compañía dijo en Twitter que está "considerando el cierre temporal" de sus cines en el Reino Unido y Estados Unidos, pero que aún no se ha llegado a una decisión final.

La opción de cerrar las puertas de sus recintos podría ocurrir la próxima semana, días después de que la película de James Bond "No Time to Die" fuera aplazada a abril de 2021.

Más de 5.500 personas podrían quedar sin empleo en caso de que Cineworld decida cerrar sus puertas, justo cuando películas con alta expectativa de taquilla hayan sido postergadas.

