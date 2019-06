Camila Recabarren tendrá su debut en el cine con papel de "villana"

Un gran salto dará Camila Recabarren, esto porque tendrá su debut en el cine con una película basada en la serie LGTB+ de Youtube.

"Mamones" es el nombre de la cinta que ya está grabando en compañía del elenco compuesto por Carla Jara, los hermanos Karla y Kevin Vásquez y las transformistas Kassandra Romanini y Janin Day.

"Me encantó la idea. Esto fue antes de que saliera del clóset, pero siempre he sido muy cercana a la comunidad LGTB+, así que acepté de una", dijo la ex chica reality a La Cuarta.

Foto La Cuarta

La historia de la cinta tratará de la lucha de ex famosos por volverse relevantes en medio del fenómeno de las redes sociales y principalmente de Instagram. Ahí es donde Recabarren será la reina absoluta de la plataforma de fotos.

"Es mi primera experiencia en el cine y no tengo idea de actuar, nunca lo había hecho antes pero tuvimos las primeras grabaciones y empezó bastante bien", comentó.

La modelo también será la rival de Carla Jara. "Pero siempre hay como un límite, no hay nada extremo. Nos molestamos pero todo es de manera irónica", dijo.