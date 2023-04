Carrie Fisher recibirá estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz Carrie Fisher finalmente recibirá un homenaje póstumo y obtendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia de inauguración, donde estará presente su hija Billie Lourd, se llevará a cabo este 4 de mayo, día que se ha establecido mundialmente como el "Día de Star Wars".

La estrella de Fisher quedará ubicada a solo pasos de la que ya posee Mark Hamill, el intérprete de "Luke Skywalker" con quien hizo historia en la pantalla grande.

Con esto la mujer detrás de "Leia Organa" también se sumará a Harrison Ford y Alec Guinness como los miembros de "Star Wars" que cuentan con este reconocimiento.

EXCLUSIVE | Carrie Fisher to be honored on May 4th with star on the Hollywood Walk of Fame | Via @stargirl_stuff @Walkoffamestar pic.twitter.com/n7ppAxfixN