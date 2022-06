Cary Fukunaga es acusado de comportamiento inadecuado con mujeres jóvenes en set de rodaje

Durante un extenso reportaje, Rolling Stone reveló testimonios de diversas fuentes que hablan de un comportamiento inadecuado con mujeres por parte del director Cary Fukunaga.

El texto de la revista presenta una docena de fuentes que dicen que el director de "No Time to Die" y "True Detective" cruzó repetidamente las fronteras profesionales, usando sus escenarios para perseguir abiertamente a miembros femeninos del elenco y del equipo mucho más jóvenes.

El reportaje parte con una historia ocurrida en el rodaje de "Masters of the Air", su más reciente serie que se estrenará en Apple TV+: Fukunaga se quedó para fotografiar a dos actrices vestidas como prostitutas de la década de los '40. "Fue mucho más allá de la línea. No hay ningún tipo de argumento, de que está bien de cualquier manera. Es un abuso de poder absoluto y claro", dijo una fuente que vio el acto.

Una fuente alegó que la persistencia de Fukunaga bordeaba el acoso en el lugar de trabajo, y expresó su preocupación de que su carrera podría haber estado en peligro cuando trató de rechazarlo y él no entendió la indirecta.

El reportaje de RS señaló que aquellas personas "que terminaron teniendo una relación romántica o incluso una amistad con Fukunaga afirman que finalmente se fueron sintiéndose confundidas, engañadas o manipuladas".

El abogado del director, Michael Plonsker, dijo en un comunicado a la revista que "no hay nada lascivo en buscar amistades o relaciones románticas consensuales con mujeres. Sin embargo, debido a que eso no encajaría con tu narrativa, concluyes que él ha hecho algo mal".

"Él crea un ambiente de trabajo que es creativo, colaborativo y acogedor para todos", agregó Plonsker.