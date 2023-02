"Casi me mata": Salma Hayek detalló compleja anécdota con Channing Tatum en "Magic Mike 3"

La actriz Salma Hayek entregó detalles de una compleja anécdota que vivió grabando "Magic Mike 3" junto al actor Channing Tatum.

De visita en el programa de Jimmy Kimmel, la artista nacida en México aseguró que Tatum estuvo a punto de matarla durante una escena en la que él le realizaba un baile erótico.

"En esta parte, que finalmente no salió en la película, estoy de cabeza y mis piernas están en algún lado. Pero cuando estás de cabeza pierdes el sentido de la dirección y realmente no sabía qué hacer. En el ensayo me fui de cabeza y casi me golpeo", relató Hayek.

En esa acrobática pose Tatum era el encargado de sostenerle las piernas. Sin embargo la actriz dijo estar "más preocupada de que mis pantalones no se salieran y no podía recordar si estaba o no con ropa interior en ese momento".

"En vez de ponerme las manos en la cabeza para protegerla, solo me aferré a mis pantalones. Él (Tatum) me dice 'pon tus manos en la cabeza' y yo 'no, no, no'", agregó.

"Cuando todos llegaron y nos separaron él me dijo que qué me pasaba y yo le dije '¿qué me pasa? ¡Casi me matas!'", concluyó.

En "Magic Mike 3" los bailes eróticos estarán a la orden del día, aunque para Salma Hayek hayan sido "un gran desafío físico". "Solo esperen a verlo, hay cosas muy complicadas", adelantó.

La película llegará a los cines el próximo 10 de febrero.