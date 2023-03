Catalina Saavedra llega a Hollywood: estará en película con Tilda Swinton producida por Emma Stone

Este lunes, Catalina Saavedra asistió al estreno de la película "Problemista", protagonizada por Tilda Swinton y que cuenta con Emma Stone como productora, en la que fue parte del elenco.

La premiere de la cinta, de la productora A24 ("The Whale" y "Everything Everywhere All at Once") y escrita, dirigida y estelarizada por Julio Torres, comediante y guionista de "Saturday Night Live", fue estrenada en el festival South by Southwest (SXSW), donde la actriz nacional compartió con las ganadoras del Oscar.

De acuerdo a Variety, el filme, donde Saavedra interpreta "Dolores", madre del protagonista, sigue a "Alejandro" (Torres), un inmigrante que es despedido de su empleo en una empresa que ofrece congelación criogénica a enfermos terminales. Con la esperanza de conseguir un patrocinador para su visa de trabajo, el joven comienza a trabajar con "Elizabeth" (Swinton), la excéntrica mujer de un paciente congelado.