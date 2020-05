Cate Blanchett a un paso de protagonizar la adaptación al cine de "Borderlands"

Cate Blanchett negocia ser la protagonista de la adaptación al cine del videojuego "Borderlands" con una película que dirigirá Eli Roth, informó el medio especializado Variety.

Blanchett y Roth ya trabajaron juntos en "The House with a Clock in Its Walls" (2018), una cinta dirigida al público infantil y que, apostando por la magia y la imaginación, supuso una interesante novedad para un director conocido principalmente por un estilo sangriento y truculento en el cine de terror con películas como "Hostel" (2005).

Craig Mazin, que triunfó en la pequeña pantalla como el creador de la serie limitada "Chernobyl", escribió esta cinta sobre "Borderlands" del estudio Lionsgate.

Si finalmente llegara a un acuerdo, Blanchett interpretaría a Lilith, un personaje de la famosa saga de videojuegos de "Borderlands" que el pasado septiembre editó su última entrega hasta la fecha, "Borderlands".

La premisa de estos juegos de acción en primera persona se centra en Pandora, un planeta abandonado por las corporaciones que querían explotar sus recursos y en donde han quedado a su suerte todo tipo de bandidos y ex criminales.

Ganadora de dos Óscar por "The Aviator" (2004) y "Blue Jasmine" (2013), Blanchett es una intérprete muy respetada en Hollywood gracias también a otras películas como "The Curious Case of Benjamin Button" (2008), "Carol" (2015) o la trilogía de "The Lord of the Rings".

La actriz australiana presentó el año pasado la película "Where'd You Go, Bernadette" (2019), por la que fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia o musical; y recientemente ha estrenado la serie "Mrs. America".

De cara al futuro tiene previsto participar en "Nightmare Alley", la primera película del director Guillermo del Toro tras triunfar con "The Shape of Water" (2017) y cuyo rodaje, como el resto de producciones audiovisuales de Hollywood, se ha visto entorpecido y atrasado por la crisis global del coronavirus.