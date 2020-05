Cate Blanchett protagonizará adaptación del videojuego "Borderlands"

Finalmente, Cate Blanchett ha aceptado ser la protagonista de la adaptación del videojuego "Borderlands" que dirigirá Eli Roth.

Según sostiene Variety, la actriz venía teniendo conversaciones hace meses hasta que aceptó el papel.

Así, Blanchett se pondrá en la piel de Lilith, integrante de las 6 Sirenas, la única mujer perteneciente al equipo de mercenarios dentro de este grupo de humanos con poderes místicos. Estas características se situan en la trama del videojuego, un universo que ha sido abandonado por una megacorporación.

Además de Roth en la dirección, la cinta tendrá a Craig Mazin de "Chernobyl" escribiendo el último borrador del guion.

"Soy muy afortunado de poder contar con la increíble Cate Blanchett en Borderlands. Tuvimos una colaboración increíble en La casa del reloj en la pared y creo que no hay nada que ella no pueda hacer. Desde el drama a la comedia o la acción, Cate hace que cualquier escena destaque. Trabajar con ella es el sueño de todo director y me siento afortunado por poder hacerlo de nuevo a un nivel mayor", señaló el cineasta.