Chris Evans se abre a repetir su rol de "Antorcha Humana" en próxima película de "Los Cuatro Fantásticos"

Tras una década como "Capitán América", Chris Evans podría retornar con otro personaje de Marvel, pese a que lo interpretó en dos ocasiones: "Antorcha Humana" de "Los Cuatro Fantásticos".

Evans se puso el traje de Johnny Storm en las cintas de 2005 y 2007, años antes de que se iniciara el Universo Cinematográfico de Marvel. "Dios, ¿no sería genial?", dijo el actor consultado por MTV News sobre repetir el personaje.

"Nadie ha venido nunca a mí por eso. Quiero decir, ya no me veo exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, estoy viejo. Pero realmente amo a ese personaje", agregó Evans.

"Me encantaría. En realidad, eso sería más fácil de vender para mí que volver como Cap. Cap es tan querido para mí. Y sabes, casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar", expresó.

Marvel está desarrollando una nueva versión de "Los Cuatro Fantásticos" para incluirla en el MCU, con Jon Watts como director en una primera instancia, pero abandonó el proyecto por razones personales.