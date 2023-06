Chris Hemsworth quedó deprimido por críticas de Scorsese y Tarantino a Marvel: "Creo que no les gusto"

Deprimido quedó el actor Chris Hemsworth con las críticas que recibieron las películas de Marvel por parte de los directores Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

"Ahí va la posibilidad de trabajar con dos de mis héroes y eso es súper deprimente si lo piensas", dijo el intérprete de "Thor" en entrevista con GQ, descartando alguna colaboración futura con los cineastas.

"Supongo que no son fans míos", agregó Hemsworth.

Sobre trabajar en el cine de súper héroes, el australiano dijo estar "agradecido de ser parte de un fenómeno que mantuvo a la gente en los cines".

De todas formas el hombre detrás de "Thor" dijo que los directores "siguen siendo mis héroes y trabajaría con ellos sin dudarlo", aunque sostuvo que "ninguno de nosotros tiene la respuesta definitiva sobre esto".

"Si estas películas perjudican a otras, no lo sé. No me gusta cuando empezamos a escrutar a los otros cuando hay tanta fragilidad en en este negocio", concluyó Chris Hemsworth.

En el pasado tanto Scorsese como Tarantino tuvieron duros dichos contra Marvel y las películas de súper héroes. Por su parte el director de "Taxi Driver" dijo que este tipo de cintas no es cine, mientras que Quentin Tarantino advirtió sobre la "marvelización" de Hollywood.