Chris Hemsworth y Miles Teller se unirán en la película "Spiderhead" de Netflix

El servicio de streaming Netflix prepara una nueva película original, "Spiderhead", que tendrá como protagonistas a Chris Hemsworth, Miles Teller y Jurnee Smollett.

"Spierhead" es una adaptación de un cuento de George Saunders que se publicó por primera vez en The New Yorker y luego se incluyó en el libro del autor, "Tenth of December". Se desarrolla en un futuro cercano y sigue a dos convictos que están alojados en una instalación dirigida por un médico que experimenta con los presos drogas poderosas que alteran las emociones.

Joseph Kosinski ("Tron: Legacy", "Oblivion", "Top Gun: Maverick") será el director de "Spiderhead" con un guion a cargo de Rhett Reese y Paul Wernick, quienes escribieron "Deadpool" y "Zombieland".