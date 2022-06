Christian Bale aceptaría volver a interpretar a "Batman" si Christopher Nolan lo dirige

Christian Bale ha sido uno de los actores más aclamados durante su interpretación de "Batman" entre la trilogía que se estrenó entre los años 2005 y 2012.

El intérprete regresó a las películas de superhéroes de la mano de "Thor: Love and Thunder", pero en esta ocasión encarnando a uno de los villanos más escalofriantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

En medio de la vorágine de los más recientes estrenos de la franquicia, Tobey Maguire y Andrew Garfield volvieron a ponerse el traje de "Spider-Man" en "Spider-Man: No Way Home". Ahora, dos de los actores que han dado vida al denominado "hombre murciélago" en el cine, Michael Keaton y Ben Affleck, vestirán nuevamente la capa negra en la película de "The Flash", para dar vida nuevamente a sus versiones del personaje.

En este contexto, no es de extrañarse que el nombre de Bale salga a la palestra y surja la interrogante de si es posible que vuelva a dar vida a uno de sus más icónicos personajes.

El medio ComicBook.com le preguntó a Bale sobre esta posibilidad, en medio de la promoción de su nueva película con Marvel y si bien, no cerró la puerta, fue claro en los requerimientos que tendrían que cumplirse para volver a ser "Batman".

"No, no, no. Nadie se ha puesto en contacto conmigo", dijo el intérprete. "Para mí sería cuestión de si Chris Nolan decidiera alguna vez hacerlo de nuevo y me lo pidiera. En ese caso sí, lo consideraría porque ese fue siempre nuestro pacto y lo cumpliremos. Dijimos que solo haríamos tres. Y luego me dije que solo lo haría con Chris".

En conversación con le medio ScreenRant, netregó una respuesta parecida a la misma interrogante: "Nadie me lo ha pedido. Nadie ha sacado el tema. De vez en cuando la gente me dice 'He oído que te han ofrecido esto', y yo respondo, 'Ahora me estoy enterando. Nadie me lo ha dicho nunca'". Y luego agregó: "Dijimos, 'Hagamos tres películas, si es que tenemos suerte. Y después de eso, lo dejamos. No nos quedemos más tiempo de la cuenta'. En mi mente, haríamos algo si Chris Nolan me dijera alguna vez: '¿Sabes qué? Tengo otra historia que contar'. Si deseara contar esa historia conmigo, me apuntaría", cerró.