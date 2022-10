Christian Bale le debe su carrera a Leonardo DiCaprio "por todos los papeles que desechó"

El actor Christian Bale (48) aseguró que su carrera, y la de sus contemporáneos, se debe en buena parte a los papeles que no quiso tomar Leonardo DiCaprio (47).

En entrevista con GQ, el intérprete de "Batman" dijo que "cualquier rol que consigas, es solo porque él lo rechazó con anterioridad" y que "no importa qué tan amigo seas del director, toda la gente con la que he trabajado le ha ofrecido esos papeles a él antes que a mi".

Los peculiares dichos de Bale no tenían más objetivo que elogiar la calidad actoral del angelino: "Gracias Leo, porque, literalmente, él elige todo lo que hace. Y muy bien por él, porque es fenomenal".

"Osea yo no podría hacer eso. Tampoco me gustaría tener la exposición que él tiene, pero él lo maneja magníficamente", agregó Bale, ganador del Oscar por su trabajo en "The Fighter".

"Sospecho que todos los que tenemos una edad similar a la de él le debemos nuestra carrera a los proyectos que él desechó", concluyó.