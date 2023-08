Cillian Murphy niega que "Oppenheimer" tenga escenas eliminadas: "Sabe exactamente lo que va a terminar"

El actor Cillian Murphy, protagonista del último estreno de Cristopher Nolan, "Oppenheimer", declaró que no existe material adicional al presentado en los cines.

En una revista reciente al medio Collider, el intérprete de Julius Robert Oppenheimer​, catalogado como el "padre" de la bomba atómica, negó que el director haya reservado partes inéditas del rodaje.

"No hay escenas eliminadas en las películas de Chris Nolan", aseveró Murphy. "Por eso no hay extras en DVD en sus películas, porque el guión es la película. Él sabe exactamente lo que va a terminar, no está experimentando con él intentando cambiar la historia. Eso es la película", sentenció.

El pragmático estilo de Christopher Nolan

Para el cineasta, el alto presupuesto contemplado para la realización de las películas corresponde a un motivo no menor para su determinación de no conservar escenas, sea cual sea el motivo.

Nolan determina derechamente antes qué elimina o mantiene del borrador de la única versión, la misma que actualmente se puede ver en los cines de todo el mundo, según seclaró a MTV.

"Suelo intentar eliminar cosas sobre el papel porque es muy caro rodar cosas que no van a aparecer en la película", sentenció Christophen Nolan. "También consume mucho tiempo y energía. En casi todas mis películas hay muy pocas escenas eliminadas, lo que siempre decepciona al público del DVD".