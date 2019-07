Antonia Giessen gana premio revelación en Karlovy Vary

La actriz Antonia Giessen recibió un premio a artista revelación en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde competía la cinta chilena "El hombre del futuro".

La intérprete nacional fue galardonada con una "Mención especial del jurado artista revelación" por su trabajo en la película de Felipe Ríos, la primera producción chilena en ser parte de la Selección Oficial del evento.

"Este premio no me lo imaginaba para nada, me parece muy emocionante estar recibiéndolo acá tan lejos de mi país, donde la gente aprecia de manera muy hermosa el cine en todas sus formas", celebró Giessen tras obtener el reconocimiento.

Además felicitó al equipo de "El hombre del futuro": "Tengo mucho que agradecer a mi gente, a mi equipo; el equipo técnico fue muy importante en este rodaje porque fue un rodaje difícil, bajo condiciones climáticas, ambientales, emocionales muy particulares. Esto es una inyección al cine chileno, a mi quehacer y oficio".

Por su parte el director Felipe Ríos destacó la oportunidad de estrenar su ópera prima en Karlovy Vary, lo que calificó como "un sueño". "Me hace muy feliz el que la gente se pueda emocionar, que pueda conectar con la historia, con los personajes con los espacios de un lugar tan lejano como la Patagonia chilena", agregó.

SPECIAL JURY MENTION goes to:

Promising new talent #AntoniaGiesen for her role in the film #TheManoftheFuture / El hombre del futuro /#MužBudoucnosti

Directed by: Felipe Ríos

Chile, Argentina, 2019 pic.twitter.com/UOi5ybyM6W