Así se desató el escándalo por acusaciones de abusos sexuales contra Nicolás López

El director Nicolás López apareció la tarde de este domingo en un video, con el que entregó sus primeras declaraciones personalmente, luego de haber sido acusado de acoso laboral y abuso sexual en un reportaje publicado este fin de semana.

En forma similar a lo que pasó con Herval Abreu, ocho mujeres denunciaron a López, entre ellas Lucy Cominetti, Josefina Montané y María Vidaurre, asegurando que se aprovechó de su posición de director, para entablar diálogos de alta carga sexual, manosear, insultar cada vez que era rechazado e, incluso, masturbarse frente a una de ellas.

Ahora, en el clip que se extiende por casi dos minutos y medio, el cineasta señaló que abandonará las labores que cumplía en su productora Sobras, "uno de los proyectos más queridos de mi vida".

También explicó "no quiero que un hecho de mi vida privada pueda dañar a mis colaboradores, a mis amigos, el equipo técnico, actores. Y quiero que sepan de todo lo que se hable de mí, el único responsable acá soy yo".

"No soy un acusador, no soy un abusador, lo repito. Puedo haber sido un descriteriado, barsa, jote, imbécil. Pero eso no lo soy", aseguraó también.

López se había mantenido en silencio desde la publicación de las acusaciones que ocho actrices entregaron a la revista Sábado y justificó entregar sus palabras por medio de Youtube para que todos los medios que buscaron una reacción de su parte, tuviesen el material al mismo tiempo.

Antes del video, sólo se había manifestado con un texto publicado en formato de imagen en su cuenta de Instagram. Allí también sostuvo que "no soy un acosador ni un abusador", algo que reiteró en el clip.

Para el momento en que el cineasta escribió eso, su abogada, Paula Vial, ya había manifestado a través de una declaración pública que "evaluaremos las acciones legales que resulten pertinentes para defender su honra", esto a propósito de que consideraba que en la publicación de El Mercurio "hay declaraciones falsas y otras descontextualizadas".

Desde la Fundación para la Confianza, entidad que apoyará a quienes han entregado sus testimonios, consideraron que las amenazas de querellarse eran un "amedrentamiento" y el presidente de la fundación y uno de los denunciantes de Karadima, José Andrés Murillo, recalcó que "hay un patrón de conducta" que no es exclusivo de este caso, sino que "se repite en las figuras de Precht, de Karadima, de Patricio Hales, incluso de Weinstein".

Mientras, en las redes sociales, múltiples actrices, actores y otras figuras del espectáculo condenaron el actuar de López, al mismo tiempo que manifestaron su apoyo a las víctimas, con publicaciones que mantuvieron el nombre del director entre los temas más comentados durante la jornada del sábado y gran parte de la del domingo.

Incluso Leonor Varela, cuyas declaraciones aparecían en el reportaje, aunque sin ser identificada, salió a comentar la caída del hombre tras los éxitos de taquilla "Sin Filtro" y "No estoy loca". La actriz radicada en Estados Unidos lo conminó a hacerse cargo "de una actitud nefasta".

CONSECUENCIAS

Hasta ahora en Netflix se pueden ver cinco producciones en las que está involucrado Nicolás López. Se trata de las exitosas películas "Sin filtro", "No estoy loca" y "Aftershock", además de los capítulos de "Qué pena tu serie", inspirada en su trilogía.

Pero la permanecia de estos títulos en el servicio de streaming está en duda, a propósito de las acusaciones contra del cineasta. Además, los responsables de netflix emitieron una declaración en la que sostuvieron que un próximo proyecto que López tenía en carpeta "se encuentra ahora bajo revisión".

Pero la de Netflix no es la única reacción que provocaron las denuncias de abusos sexuales en el mundo del espectáculo nacional. De hecho, tras el reporte de Abreu, en el Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) abrió un canal de denuncias y con lo de López reforzaron estos protocolos con más medidas concretas.

A las voces denunciantes reveladas por la revista Sábado, se sumó también una amiga de López: Cristina Peña y Lillo, quien aseguró que en una oportunidad el director se le tiró encima e intentó besarla. Junto con ello indicó que fue "testigo de sus bromas machistas, de sus burlas. Era desagradable. Joteaba a todas buscando alguna oportunidad".