Documental "Mi País Imaginario" será parte del Festival de Cine de Toronto

El Festival Internacional de cine de Toronto, que se realizará en septiembre, confirmó que "Mi país Imaginario" de Patricio Guzmán será parte de su line up documental.

La película del cineasta chileno se estrena en el evento canadiense junto con un documental sobre la hija de Bill Clinton y la nueva obra de Laura Poitiras "All the beauty and the bloodshed".

Adicionalmente, el programador del prestigioso certamen Thom Powers anunció que el documental es uno de los filmes que podría entrar en la categoría de las películas premiadas y manifestó que se trata de la mejor obra de Guzmán "después de 'Nostalgia de la Luz'".

Esta selección será la antesala del estreno en Norteamérica para seguir el recorrido por el Festival Internacional de San Sebastián, donde abrirá la sección Horizontes Latinos.

"Mi País Imaginario" aborda los cambios del país desde el estallido social hasta la creación de la Convención Constituyente. Desde su estreno en Chile ha sido visto por más de 10 mil personas.