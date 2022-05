"Es bonito volver a creer": Tutu Vidaurre habló de sentencia de Nicolás López

La actriz María Jesús Vidaurre se refirió a la sentencia de cinco de años de prisión que recibió el cineasta Nicolás López por dos delitos de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram la ex "MasterChef" indicó que tiene "muchos sentimientos encontrados sobre este tema, recuerdos amargos que se mezclan cada vez que pienso en estos años".

En ese sentido agregó que "no puedo alegrarme, por que esto no nos trajo nunca una alegría", pero que, "dentro de este mar de sentimientos revueltos encuentro fe y un sentimiento de paz, que seguramente es justicia. No sentía fe o esperanza hace mucho tiempo y es bonito volver a creer".

"Tutu" Vidaurre fue una de las actrices que acusó a López de acoso y abuso sexual. Recientemente habló de los efectos que tuvo esta denuncia en su carrera, asegurando que "difamaron mi nombre en el gremio".

Tras conocerse la sentencia, Vidaurre señaló que "anhelaba que llegara el día en el que todo esto terminara, lo veía lejos y no sabía cuál iba a ser el resultado, pero yo, soñaba con ese día. Para mí, era el día en el que cerraba todo este tema en un baúl con llave y recuperaba mi vida, mi carrera, y mi antigua personalidad que se murió un poco en el camino".

"Dentro de estos sentimientos mezclados, aparecen algunos de rabia, Me da rabia la cantidad de gente que nos quito trabajo, que repartió conversaciones tergiversadas (hechas por el mismo) en grupos de whatsapp del gremio actoral y comercial, en Youtube y Twitter, sin siquiera preguntarnos nuestra versión", sostuvo.