Estrenan online "Día de elecciones", grabado durante la segunda vuelta presidencial de 2017

La película "Día de elecciones", ópera prima del Colectivo Sabotaje, es un retrato del clima electoral previo a las elecciones de 2017 que llevaron a Sebastián Piñera a ocupar el sillón presidencial por segunda vez.

La pandemia del coronavirus obligó a hacer cambios en el formato de su estreno y el 26 de abril, día del postergado plebiscito nacional por una nueva constitución, el trabajo fue publicado de manera online para ser visto de manera gratuita.

"No me convence ni uno"; "Que aumenten los sueldos no más"; "A mí me gustaba ir a votar, pero estoy decepcionada"; o "Aquí la política nunca ha sido bien mirada, es corrupta" son algunas de las opiniones de los ciudadanos y que se ven reflejadas en la producción.