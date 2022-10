Extitular de CinemaChile fue acusada de maltrato laboral: Ella puso una demanda por vulneración de derechos

La exdirectora de CinemaChile Constanza Arena fue denunciada por 24 trabajadores de la institución por "irregularidades, abusos de trabajo, menosprecio, hostigamiento, falta de empatía y humillaciones". Ella, luego de que se le exigiera la salida de su cargo, presentó una demanda por vulneración de derechos.

Un reportaje de Revista Sábado reveló que en junio pasado la Asociación de Productores de Cine y Televisión (APCT), la entidad encargada de administrar CinemaChile, llamó a Arena a una reunión de manera urgente ya que el día anterior habían recibido denuncias por parte de nueve trabajadores que señalaban "abusos de trabajo ejercidos" por ella.

De acuerdo a la versión de Constanza Arena, en aquella reunión no se le informó el detalle de estas denuncias y se le exigió la renuncia, aunque la APCT niega esto último. Lo concreto es que tras cerca de un mes de licencia, Arena le informó a la APCT de su autodespido. Más tarde puso una demanda de tutela laboral por vulneración de sus derechos en su despido.

"Acá la única demanda real que existe es la que yo interpuse en contra de la directiva de la APCT porque a una persona no se le puede juzgar sin derecho a réplica, sin la presunción de inocencia", aseguró la ex directora ejecutiva de CinemaChile, organización dedicada a la promoción y difusión del cine chileno en el mundo.

"Un equipo que nunca paraba"

Respecto de las acusaciones en su contra la mayoría coincide en que existía una trato laboral inadecuado con "una jefatura que cuando no estaba de acuerdo se imponía a través de levantar la voz, de mandar un mensaje con mayúsuculas retando o terminando reuniones abruptamente".

"Éramos un equipo que nunca paraba. Y hablamos con ella y Gilda (su asistente) para decirles cómo nos sentíamos y qué se podía hacer. La respuesta de mi ex jefa fue que estábamos equivocados, que por qué no mirábamos si es que hacíamos el trabajo bien, porque no era así, y que ella consideraba que el problema era de nosotros, y que nos invitaba a renunciar si no nos parecía", detalla uno de los relatos.

Sobre esto Arena indica que "nuestro trabajo siempre fue muy expuesto, y nosotros debíamos tener una excelencia y una autoexigencia, sobre todo yo como jefa, muy alta. Este es un trabajo con mucha presión porque nos observaban y teníamos que ser perfectos en lo que hacíamos".