Gael García Bernal: "Ema" es una película muy aventurada y muy valiente

Cuando rodaron la cinta, no tenían el guión en las manos y por eso la experiencia de verla en pantalla grande en Venecia fue tan importante para Gael García Bernal, ahí vio los resultados de "Ema", la nueva cinta de Pablo Larraín que él junto a Mariana di Girolamo protagonizan, y "me encantó".

"No sabíamos de lo que iba la historia en sí, todo podía pasar, no teníamos el guión en las manos", contó el actor mexicano a Cooperativa, quien reveló que cuando Larraín lo invitó al proyecto, le contó que sería sobre "este tema tan terrible que son las adopciones fallida bajo el marco de un mundo de reggaeton".

"Nunca se sabe hacia dónde va a ir (Larraín), es muy polifacético, muy curioso, realmente toca varios instrumentos y navega por varias escalas musicales, entonces me encantaba estar en un proyecto que iba a ser de este tema tan terrible que son las adopciones fallida bajo el marco de un mundo de reggaeton, ya me parecía una consigna divertida, interesante y dolorosa", dijo.

Desde el aeropuerto de México, a minutos de tomar un vuelo a San Sebastián, García dijo que "es una película muy aventurada, muy valiente, me encanta que inicie un paso más allá como de lo que un tema así inmediatamente llama, comienza la discusión de la película, comienza la película a tomar aire, ya en el post patriarcado, ya en el post feminismo, ya en una mezcla de todo y eso es lo arriesgado de la película e interesante, navega por esas aguas y se compromete a tirar dardos críticos y a la vez a proponer y a desmitificar y si el cine no es para eso, entonces no sé para qué es".

Volver a trabajar con Larraín y en Chile

Ya habían trabajado juntos en "No" y "Neruda", por eso es tajante al asegurar que "empezando por lo obvio: a mí me encanta trabajar con él (Larraín), es de las personas que más quiero y más admiro y me ha dado la oportunidad de navegar mundos junto con él y también de interpretar su punto de vista de manera que yo creo que ha tenido muy buenos resultados".

Sobre Mariana di Girolamo, protagonista de "Ema", aseguró que "ella es fantástica, ella es un portento, ella tiene un carisma y una inteligencia, ella es muy bonita, es realmente interesante escucharla y actúa muy bien, es una actriz inteligente y eso siempre sobresale y lo más loco es que derepente habla de que está nerviosa y lo que sea y no se le nota en lo absoluto".

"A fin de cuentas es una película de ese estilo, donde ella carga con toda la responsabilidad y lo hace increíble, la película la lleva más allá", dijo.